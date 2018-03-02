В Пентагоне рассказали, как США смогут бороться с гиперзвуковым оружием

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США необходимо развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию. Об этом заявил начальник Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, его слова приводит Defense One.

По его словам, Пентагон признает, что наземных систем обнаружения недостаточно, поэтому США необходимо выделить "всего" несколько миллиардов долларов на создание орбитального радара.

Подобная система, как пояснил генерал, будет способна следить за ракетой в средней части траектории, когда боеголовка отделяется от носителя и находится в верхних слоях атмосферы. Кроме того, орбитальный радар сможет засекать на земле другие угрозы вроде запуска гиперзвуковых аппаратов.

Хайтен отмечает, что США давно располагают необходимыми для этого проекта технологиями, однако Пентагон тратит ресурсы на защиту от баллистических ракет, опасаясь финансировать создание космических аппаратов.

"Мы все никак не может начать это (размещение орбитальных радаров — ред.) Вместо этого военные строят архитектуру, направленную, в первую очередь, против баллистических угроз. Наши противники наблюдали за этим и теперь делают ставку на гиперзвуковое оружие и аппараты с возможностью маневрирования", — говорит Хайтен.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию ранее рассказал о принятии на опытно-боевое дежурство высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". По словам главы государства, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая в десять раз быстрее скорости звука, маневрирует на всех участках полета.