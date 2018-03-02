Арест активов: Порошенко пригрозил "Газпрому"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если "Газпром" не выплатит "Нафтогазу" компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, то его активы должны быть арестованы.

Ранее Стокгольмский суд обязал "Газпром" выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В целом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российская компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Реакция Киева

Порошенко, комментируя решение суда, поздравил Украину с "исторической победой", отметив ее важность для золотовалютных резервов страны. Он отметил, что из этих средств будет оплачены газ, который потреблялся Украиной в "очень тяжелом 2014 году".

Кроме того, украинский лидер поручил главе "Нафтогаза", а также генпрокуратуре, минюсту и МИД, добиться ареста активов "Газпрома", если российская компания откажется исполнять решение суда. По его словам, украинские власти, в частности, могут арестовать активы "Северного потока — 2".

Позиция "Газпрома"

Российская компания выразила несогласие с решением суда по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. В "Газпроме" отметили, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств украинской стороной по отбору топлива.

В то же время в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был, указывается в сообщении российского концерна.

В "Газпроме" заявили о готовности защищать свои права всеми законными способами.

История конфликта

Стокгольмский арбитраж в декабре обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" около 2 миллиардов долларов за поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

Судебное разбирательство "Нафтогаза" с "Газпромом" длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери и плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.