Госдеп прокомментировал поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Продажа Украине американских противотанковых комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе, заявили в четверг в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в систему Пентагона.

Несколькими минутами ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых комплексов Javelin на 47 миллионов долларов США, теперь стороны могут заключить контракт.

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы", — говорится в сообщении военного агентства.

"Предполагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", — значится в документе.

Реализация этой сделки потребует от правительства США и представителей подрядчика временно выехать на Украину для обучения украинских военных, указывается в сообщении.