ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США, сообщает Пентагон.

Теперь стороны могут заключить контракт.

В Пентагоне добавили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на соответствующий запрос украинского правительства.

При этом, согласно сделке, правительство США не будет нести никаких дополнительных обязательств перед украинской стороной.

В американском военном ведомстве также заявили, что продажа Киеву комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе. "Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы", — говорится Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Представителям правительства США и подрядчика для реализации контракта придется временно выехать на Украину, чтобы обучить военнослужащих ВСУ, указывается в сообщении.

Разрешение на поставки оружия на Украину Белый дом выдал в конце 2017 года. В частности, речь идет о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Ранее Киев уже неоднократно анонсировал скорые поставки американского оружия.

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оружия из США поступит уже через несколько недель, однако в Пентагоне его слова назвали преждевременными.

Россия выступает против таких действий, подчеркивая, что они лишь спровоцируют обострение конфликта в Донбассе. Отрицательно отнеслись к этой идее и большинство европейских политиков.