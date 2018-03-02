МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Мария Ефимова. Рекордно долгая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может оборваться в любой момент. Виной тому — коррупционные скандалы, в которых замешаны глава правительства и его ближайшее окружение. Тем не менее у "непотопляемого" премьера парадоксальным образом остаются шансы не только сохранить свой пост, но и выиграть ближайшие парламентские выборы. Подробности — в материале РИА Новости.

Голливуд, подлодки, продажная пресса

В последние недели израильские СМИ все активнее предрекают конец политической карьеры премьер-министра Израиля и лидера правоцентристской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. По местным меркам нынешний премьер — политический долгожитель: возглавляет правительство в общей сложности 12 лет, что сопоставимо лишь с карьерой отца-основателя еврейского государства Давида Бен Гуриона. Сегодня под угрозой не только будущее Биньямина Нетаньяху как политика, но и его личная свобода.

Коррупционные скандалы вокруг премьер-министра и его ближайшего окружения начались еще в 2016 году. Израильская полиция, передав результаты расследований в прокуратуру, рекомендовала суду привлечь главу правительства в качестве обвиняемого в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Речь идет о двух уголовных делах. Первое касается подарков на сумму около 300 тысяч долларов, которые премьер получал от голливудского продюсера Арнона Милчана и австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. Взамен премьер якобы лоббировал их интересы, в частности, пытаясь провести через парламент поправку к налоговому кодексу, освобождающую новых репатриантов и израильтян, вернувшихся из-за границы, от налогов в течение десяти лет после приезда на постоянное место жительства. Главным свидетелем по делу выступает тогдашний министр финансов и политический конкурент Нетаньяху, лидер центристской партии "Еш Атид" Яир Лапид, благодаря усилиям которого во многом и не прошла поправка, не соответствующая международным стандартам борьбы с отмыванием денег.

© AP Photo / Sebastian Scheiner Израильский политик Яир Лапид © AP Photo / Sebastian Scheiner Израильский политик Яир Лапид

По второму — так называемому "делу 2000" — Нетаньяху подозревается в незаконных связях с издателем одной из главных израильских газет — "Едиот Ахронот". По версии следствия, Нетаньяху обещал ему финансирование и устранение конкуренции в обмен на благоприятное освещение деятельности правительства.

Кроме того, журналисты говорят еще о двух делах. Правоохранительные органы не исключают, что премьер и его жена в ближайшее время могут быть по ним допрошены в качестве свидетелей или подозреваемых.

"Дело 3000" называют самым громким коррупционным скандалом в истории страны. По версии СМИ, премьер-министр — вопреки мнению Министерства обороны — лоббировал закупку у немецкой компании субмарин для ВМФ. Следствие уже задержало высокопоставленных чиновников Совета по национальной безопасности, бывшего командующего ВМФ Израиля, крупного бизнесмена и личного адвоката премьера.

По "делу 4000" премьер подозревается в продвижении интересов одной из телекоммуникационных компаний в обмен на отказ от критических публикаций в подконтрольных ее владельцу СМИ. Плохая новость для Нетаньяху заключается в том, что свидетелем обвинения готов выступить его ближайший и давний соратник — Шломо Филбер, о котором говорят как о доверенном лице премьера и даже сером кардинале при нем.

"Коррупционное зловоние"

Оппозиция в лице левоцентристского блока "Сионистский лагерь" настаивает на немедленной, хотя бы временной отставке премьера, напоминая, что сам он, будучи лидером оппозиции в 2008 году, требовал в аналогичной ситуации ухода со своего поста премьер-министра Эхуда Ольмерта, оказавшегося в центре коррупционного скандала и впоследствии получившего тюремный срок.

"Если кто-то подозревается в преступлении, судебные власти должны расследовать это обстоятельно. Нетаньяху понесет наказание, если он виновен", — сообщила РИА Новости депутат "Сионистского лагеря" Ксения Светлова.

По ее словам, "моральные соображения" обязывают премьер-министра заявить об отстранении от должности — хотя бы на сто дней ("ведь такая возможность предусматривается законом"), до прояснения всех обстоятельств дела.

"Сейчас премьер не в состоянии выполнять свои обязанности должным образом. У нас очень непростая ситуация в сфере безопасности, например. А его решения в эти дни могут быть обусловлены личными интересами или эмоциональными факторами — ведь он находится в стрессовой ситуации. Сам он когда-то заявил, находясь в оппозиции, что Ольмерт должен уйти, так как премьер ходит по допросам вместо выполнения своих обязанностей. Ольмерт ушел. Ицхак Рабин в 1970-х годах тоже ушел, хотя обвинения против него были, по нынешним меркам, смехотворными. Нетаньяху обязан последовать их примеру", — говорит Светлова.

По ее словам, самое печальное в нынешней ситуации — отказ от какого-либо давления на премьера в его коалиции: "Члены партии "Ликуд" словно воды в рот набрали и сплотились вокруг своего лидера. По-моему, дело в банальном страхе. Партия "Кулану", "Наш дом Израиль", ультраортодоксы не хотят досрочных выборов, ведь тогда они окажутся за бортом политической жизни, их популярность не зашкаливает. Так что им удобна эта коалиция, несмотря на все коррупционное зловоние, исходящее от этих дел".

"Система сильнее"

Лидеры партий правящей коалиции действительно сплотились вокруг Биньямина Нетаньяху и активно его поддерживают в информационном и законодательном поле. На днях в первом чтении был принят закон, запрещающий полиции выпускать рекомендации для суда по инициированию дел. В случае утверждения закон будет распространяться и на дела, расследуемые в настоящее время, в том числе на "дело 4000". Кроме того, в СМИ при поддержке высокопоставленных чиновников началась атака на судью, ответственную за его рассмотрение. Была опубликована ее переписка с представителем управления ценных бумаг, расследующего дело, которая дала основания предположить возможность сговора. Министр юстиции Айелет Шакед и председатель Верховного суда Эстер Хайют распорядились провести проверку, а министр обороны предлагает отстранить судью от работы.

Сам Нетаньяху называет обвинения в свой адрес иллюзорными и не собирается подавать в отставку. У правых и премьера лично есть серьезные основания для политического оптимизма. Согласно свежим соцопросам, популярность "Ликуда" и Биньямина Нетаньяху остается стабильно высокой, несмотря на скандалы. Если бы выборы проходили сегодня, партия премьера получила бы примерно столько же мандатов, сколько у нее сегодня (30), а ее лидер смог бы сформировать похожую правоцентристскую коалицию.

"Если руководствоваться законом, то премьер-министр абсолютно не обязан подавать в отставку, пока его вина не доказана. И он не собирается это делать, так как абсолютно уверен в своей невиновности, — заявил РИА Новости источник в израильском правительстве. — Существует законодательная практика, когда суд выносит постановление о необходимости отставки после предъявления обвинения. Однако никогда в истории этот вопрос не вставал по отношению к премьер-министру, всегда это касалось только министров. Предсказать решение суда никто не может, но я сомневаюсь, что оно будет противоречить этой практике".

По словам собеседника РИА Новости, коалиция настроена оптимистично и лидеры партий однозначно поддержали Нетаньяху, "будучи уверены, что нет резона обсуждать политические последствия, по крайней мере, до момента предъявления обвинений юридическим советником". "Это процесс очень длительный: после рекомендаций полиции дело обсуждается в прокуратуре, потом юридический советник выносит предварительное заключение, потом долгие слушания с участием адвокатов обвиняемых. Все это займет от полугода до года, и в этот срок мы не ожидаем никаких политических потрясений. Тем более что до этого может вообще не дойти: около 50% рекомендаций полиции не подтверждаются судом. Так что сегодня в коалиции не слышно и слова о каких-то альтернативных лидерах и вообще потребности в них", — говорит источник РИА Новости.

Эксперты предлагают рассматривать коррупционные скандалы в более широком политическом контексте. "Израильская политическая система — двухблоковая, это цементирует широкий правый и широкий левый лагерь, — говорит Зеэв Ханин, профессор политологии Университета Бар-Илан. — В последние годы израильское общество любит правых, они 10 лет у власти, и нет никаких осязаемых обстоятельств, которые могли бы это изменить. Можно сравнить с США: кто бы ни стал президентом, система сильнее его. Что бы ни творил конкретный политик в Израиле, размежевание в пользу правых — это стабильная ситуация".

"По социально-экономической тематике левым практически нечего предложить. По безопасности и внешней политике — тоже. Геополитическое положение Израиля лучше, чем когда-либо. Суннитские режимы готовы заключить соглашение о безопасности без предварительных условий по Палестине ("братья-арабы", по сути, оставили палестинцев один на один с их проблемами, сделав ставку на помощь американо-израильского альянса по Ирану), потенциал сдерживания Ирана и его союзников довольно высок, отношения с США лучше, чем когда-либо. Правые пережили два срока Барака Обамы и в награду получили признание Трампом Иерусалима (что повысило и личный рейтинг Нетаньяху, которого рано считать хромой уткой). Гражданская тематика, коррупция, чистота власти — единственное поле, где можно что-то выиграть у действующей власти, но это очень мало на фоне согласия электората с ее генеральной линией", — резюмирует Ханин.