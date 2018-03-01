Британский министр обороны назвал заявления Путина о новом оружии угрозой

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал заявления российского президента Владимира Путина о системах новейшего вооружения угрозой "укладу нашей жизни".

В четверг Путин в послании парламенту рассказал о созданных в России новейших видах стратегического вооружения.

"Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — цитирует газета Telegraph главу оборонного ведомства, который добавил, что Россия выбрала "дорогу эскалации и провокаций".

В своем выступлении президент Путин сообщил, что в состав стратегических ядерных сил России вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.