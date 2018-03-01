Украина поставит танк "Оплот" в США, пишут СМИ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Украинский завод имени Малышева поставит в США один танк "Оплот", передает агентство "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Поставка будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера", — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь "идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной".

В январе завод имени Малышева сообщил, что отправил партию танков "Оплот" в Таиланд.

"Оплот" — украинская модификация советского танка Т-80.