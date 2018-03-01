В Белом доме заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Белый дом и госдепартамент в ответ на заявления российского президента Владимира Путина о новых системах оружия заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится.

"Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", — говорится в заявлении, которое независимо друг от друга зачитали официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт.

"Наша ядерная доктрина ответила на некоторые (вызовы), и ясно, что мы продвигаемся к модернизации нашего ядерного арсенала, добиваемся, что с нашим потенциалом никто не сравнится", — добавила Науэрт.