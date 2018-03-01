Госдеп обвинил Россию в нарушении международных договоров

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Госдепартамент в связи с заявлениями российского президента Владимира Путина обвинил Россию в нарушении международных договоров

"Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства", — заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Аналогичное заявление зачитала от имени Белого дома пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.