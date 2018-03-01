В Госдепе прокомментировали видеоролики с новым оружием из послания Путина

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Госдепартамент США считает "безответственными" видеоролики, показанные во время выступления президента РФ Владимира Путина, в которых была показана "атака на США", заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

"Многие из нас смотрели эту речь с большим интересом здесь в госдепартаменте и, полагаю, в правительстве США… Мы не будем реагировать на каждое слово или идею, которые выражают мировые лидеры. Конечно, это печально смотреть такую видеоанимацию, которая показывает ядерную атаку на США. Это определенно то, на что нам не понравилось смотреть", — сказала Науэрт на брифинге.

"Мы не рассматривает такое поведение, как поведение ответственного международного игрока… Это безответственно", — добавила она.