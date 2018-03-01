Посольство РФ предложило американцам дать названия российскому оружию

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Посольство РФ в США пригласило всех желающих принять участие в конкурсе по выбору названий для новейших образцов российского вооружения.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что названия для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного комплекса пока не выбраны, и их названия можно предложить на сайте Минобороны РФ.

"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе "назови это оружие" для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", — говорится в сообщении на англоязычной странице посольства в Twitter.

Там же опубликована ссылка на сайт Минобороны РФ, где проводится конкурс.