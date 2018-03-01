Пучдемон отказался от руководства Каталонией

МАДРИД, 1 мар – РИА Новости. Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса, об этом он заявил в обращении из Брюсселя.

"Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности "Вместе за Каталонию" (коалиция, возглавляемая Пучдемоном – ред.). Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме", — заявил Пучдемон в видеообращении.

Жорди Санчес – бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении.

"Каталония заслужила право быть независимой республикой, демократической и правовой. И это обязательная цель. Это цель, для которой надо продолжать заниматься политикой изнутри и извне", — заявил он.

Пучдемон добавил, что "ближайшие дни" соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости", — сказал бывший глава женералитета, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

Ранее в четверг парламент Каталонии, где сторонники независимости обладают абсолютным большинством, одобрил резолюцию, в которой выражено "доверие Карлесу Пучдемону как председателю" женералитета (правительства) Каталонии, подтвердил законность референдума о независимости 1 октября, однако не признал провозглашение независимости 27 октября.