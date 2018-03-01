"Бряцание оружием": как западные СМИ отреагировали на послание Путина

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Выступление российского президента не осталось незамеченным западными СМИ.

"Высказывания Путина можно расценить как послание Вашингтону в свете недавно озвученных планов администрации Трампа разработать новые ядерные вооружения", — пишет Washington Post.

Похожим образом отреагировало на речь российского президента и агентство Bloomberg. По мнению авторов статьи, "необычная демонстрация военной мощи была наиболее ярким элементом" выступления Путина.

Financial Times отметила, что Путин сосредоточился на планах крупных государственных инвестиций в здравоохранение, строительство дорог и образование. Эта речь становится его основной программой для выборов президента России, считает автор.

Корреспондент британской The Independent назвал выступление российского президента "воинственной речью".

"Учитывая заявленную способность обесценить системы ПРО, новый тип российских вооружений, вероятно, представляет собой серьезный вызов существующему стратегическому балансу", — пишет газета.

Британская The Telegraph отмечает, что "бряцание ядерным оружием" российского президента вызвало "призрак новой гонки вооружений".

По мнению авторов французской газеты Le Monde, в своем выступлении Путин "пренебрег" социальными и экономическими вопросами.

"Демонстрация ракет затмила все", — утверждает издание.