В китайском McDonald's стали продавать "русский" бургер с колбасой

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сеть быстрого питания McDonald's в Китае добавила в меню "русский" бургер с копченой колбасой. Об этом сообщается на сайте организации.

Главный ингредиент так называемого "рашнбургера" — семимиллиметровый кусок колбасы, который, по мнению сотрудников сети, воплощает собой истинный русский вкус и аромат.

Набор из "рашнбургера" и напитка обойдется посетителям McDonald's в 18 юаней (около 160 рублей — Прим. ред.).

Новинка появилась в меню ресторанов в рамках обновления ассортимента с упором на национальную специфику. В китайских ресторанах McDonald's также можно найти "немецкий" бургер с сосисками и "аляскинский" с рыбой.