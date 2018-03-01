Москва призвала к строгому соблюдению "весеннего перемирия" в Донбассе

ВЕНА, 1 мар – РИА Новости. Россия призывает к строгому соблюдению согласованного "весеннего перемирия" на востоке Украины, заявил в четверг заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Ранее постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что группа считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие в Донбассе из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале.

"Призываем к строгому соблюдению согласованного "весеннего перемирия" с 5 марта. Приказы о прекращении огня необходимо опубликовать, воздержаться от провокационных действий по занятию позиций в "серой зоне". Важно предотвратить эскалацию, подготовку к которой мы видим, благодаря, в том числе, докладам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — заявил Балакин на заседании ОБСЕ.

Он добавил, что РФ предостерегает Киев от каких-либо шагов, направленных на дальнейший подрыв работы контактной группы в Минске — единственной площадки прямого диалога с Донецком и Луганском.