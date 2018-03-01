Чехия не примет ни одного мигранта по квотам ЕС, заявил премьер-министр

ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Чехия не примет ни одного мигранта согласно принудительным квотам Еврокомиссии, заявил в четверг премьер Андрей Бабиш, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.
Одновременно премьер напомнил депутатам о совместном заявлении стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4), согласно которому финансовая и материальная помощь со стороны стран ЕС должна направляться непосредственно в страны, откуда идут основные потоки беженцев, а также на укрепление внешних границ ЕС. Страны V4 в последнее время неоднократно выделяли крупные средства, в частности, в фонд помощи ЕС странам Африки, а также направляли их непосредственно в некоторые африканские страны, добавил Бабиш.
"Я считаю абсолютным абсурдом то, что Еврокомиссия подала на нас жалобу за абсолютно бессмысленное дело", — подчеркнул чешский премьер.
Ранее Европейская комиссия подала в суд Европейского союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.