В Пентагоне не удивились заявлениям Путина о новом оружии

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Пентагон заявил, что уже учел создание в России новых оборонных систем, о которых сообщил президент Владимир Путин.

"Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание", — сказала журналистам представитель Пентагона Дана Уайт.

Чиновница также отметила, что в Пентагоне не удивились заявлениям Путина.

"Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — отметила Уйат на брифинге.