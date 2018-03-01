Порошенко предложил ужесточить процедуру предоставления гражданства Украины

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности в четверг предложил ужесточить процедуру предоставления гражданства страны.

На первичном этапе документы о предоставлении гражданства Украины рассматриваются в районных управлениях миграционной службы, окончательное решение принимают областные управления. Предоставление гражданства утверждается президентским указом.

Порошенко предложил ввести более тщательное рассмотрение оснований для предоставления гражданства, а также передать право на принятие окончательного решения комиссии по вопросам гражданства при президенте. В четверг Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве" и предложил президенту передать его на рассмотрение Верховной рады.

"Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению… Следует усилить в этой части полномочия комиссии по вопросам гражданства, за которой должно быть последнее слово, потому что в комиссии есть представители и миграционной службы, и МВД, и Службы безопасности Украины, и правительства, и всех необходимых служб", — заявил Порошенко.

На Украине с 1 января 2018 года частично заработала система биометрического контроля на пунктах пропуска на украинской границе. Она будет внедряться поэтапно, сначала система заработает на всех пунктах пропуска украино-российской границы. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.