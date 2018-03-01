Минским соглашениям нет альтернативы, заявил генсек ОБСЕ

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Минским соглашениям по урегулированию на Украине альтернативы нет, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Я периодически слышу голоса, говорящие: минские соглашения потерпели неудачу, нужно что-то другое. Я с этим не согласен. Я считаю эти голоса исключительно опасными. Я знаю, что минские соглашения не всем нравятся, поскольку они были заключены в тот момент, когда Украина была очень слаба с военной точки зрения, но в то же время я считаю, что им нет альтернативы. Минские соглашения должны быть выполнены — и меры по безопасности, и политические условия. Этого сейчас не происходит", — сказал Гремингер, выступая в Вильсоновском центре в Вашингтне.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.