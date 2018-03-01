Генсек ОБСЕ выступил одновременно за диалог с Россией и ее сдерживание

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выступил одновременно за диалог с Россией и за ее сдерживание.

"Я не за политику умиротворения (России). Но политика разрядки и диалог должны сопровождать сдерживание", — сказал Гремингер, выступая в вашингтонском Вильсоновском центре.

По его словам, ОБСЕ — "идеальное место для диалога", поскольку организация носит инклюзивный характер, включая участие на равноправной основе России, США, стран бывшего СССР и европейских стран.