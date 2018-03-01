Лавров и глава МИД Ирана обсудили вето России на резолюцию ООН по Йемену

ТЕГЕРАН, 1 марта — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым двустороннее сотрудничество и российское вето в СБ ООН по Йемену, сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Стороны в ходе этого разговора, состоявшегося несколькими минутами ранее, обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы, а также российское вето резолюции по Йемену и обменялись мнениями", — заявил Касеми в своем Telegram-канале.

В понедельник на голосование Совета Безопасности ООН было вынесено два проекта резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Подготовленный Великобританией проект резолюции на год продлевал санкционный режим в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением. В документе также "выражается озабоченность", что "оружие иранского происхождения" было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Также проект "самым серьезным образом осуждает атаки хуситов королевства Саудовская Аравии баллистическими ракетами".

Россия, которая обладает в СБ правом вето, выступила против документа. Также против проголосовала Боливия. Китай (постоянный член СБ) и Казахстан воздержались при голосовании. Россия, в свою очередь, предложила альтернативный проект резолюции по продлению до 26 февраля 2019 действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена. Документ был принят СБ ООН единогласно.