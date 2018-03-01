Пакистан готов поддержать диалог между талибами* и официальным Кабулом

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар — РИА Новости. Исламабад рассматривает движение "Талибан"* как одну из политических сил в Афганистане и готов поддержать диалог между его представителями и официальным Кабулом, заявил в четверг министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

"Талибан"* в Афганистане является политической силой, и Пакистан готов способствовать диалогу между правительством страны и талибами*", — заявил Асиф журналистам в Исламабаде. Слова министра приводит электронная версия газеты Express Tribune.

По словам министра, Пакистан стремится содействовать достижению мира в соседнем Афганистане, а потому "приветствует инициативу президента этой страны по (налаживанию) диалога с "Талибаном"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России