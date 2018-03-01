Вероника Кастро вспомнила партнера по "Богатые тоже плачут" хитом Киркорова

МЕХИКО, 1 мар – РИА Новости. Звезда мексиканских сериалов актриса Вероника Кастро почтила память своего партнера по сериалу "Богатые тоже плачут" Рохелио Герры, скончавшегося в Мексике, с помощью песни Филиппа Киркорова.
Рохелио Герра, знакомый россиянам по роли Луиса Альберто Сальватьерро, скончался в Мехико в возрасте 81 года, сообщила ранее Мексиканская ассоциация исполнителей. Причиной смерти стала остановка дыхания.
"Рохелио Герра. Мой вечный товарищ. Прощай навсегда! Россия – навсегда", — написала Кастро в своем микроблоге в Twitter и разместила финальные кадры фильма, сопровождающиеся песней Филипа Киркорова "Единственная моя" на русском языке.
"Спасибо за то, что разделил со мной триумфы и сражения", — отметила Кастро,
Герра принял участие в 70 телевизионных и театральных постановках, а также являлся скульптором, однако мировую известность ему принесли сериалы "Богатые тоже плачут" и "Право на рождение".
C Геррой уже попрощались родные, друзья и актеры, которые работали с ним.
ROGELIO GUERRA Mi eterno compañero. Hasta Siempre. RUSIA por Siempre. 🙏🏻 https://t.co/aWxfrSSE65— Verónica Castro (@vrocastroficial) 28 февраля 2018 г.