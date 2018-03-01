В Грузии могут ужесточить наказание за мат

ТБИЛИСИ, 1 мар – РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии предложило парламенту ужесточить наказание за такие административные нарушения, как мелкое хулиганство и неповиновение полиции, сообщает Sputnik Грузия.

"Целью законопроекта является сокращение фактов мелкого хулиганства и неповиновения распоряжению или требованию представителя государства путем повышения санкций и увеличения качества повиновения закону среди граждан", — говорится в разъяснительной записке к документу.

Согласно поправкам в Кодекс административных правонарушений, штраф за мелкое хулиганство увеличится со 100 лари (порядка 40 долларов) до тысячи (порядка 400 долларов).

Под мелким хулиганством грузинское законодательство подразумевает мат в общественных местах, оскорбительное отношение к гражданам или другие действия, которые нарушают порядок.

Штрафом в размере от 1 до 4 тысяч лари (более 1,6 тысячи долларов) или административным заключением на 15 суток предложено наказывать за неповиновение полиции и другим представителям закона или их оскорбление.

Сейчас за это предусмотрен штраф в размере от 250 лари (порядка 101 доллара) до 2 тысяч лари (порядка 807,5 доллара).

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