Афганский генерал назвал предательством планы США заменить "Калашниковы"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Намерения США заменить оружие российского производства нанесут ущерб безопасности Афганистана, считает генерал в отставке Абдулвахид Такат.

В интервью Sputnik он назвал действия Вашингтона "предательством и преступлением против народа Афганистана".

"Во время войны мы видели в деле американское оружие — и оно попросту не работает. Оно не идет ни в какое сравнение с российским", — пояснил Такат.

По словам генерала, афганские военные уже привыкли обращаться с Ак-47, эти автоматы "есть в каждой афганской семье", особенно в опасных районах. Без них многие люди просто не смогут защищаться от террористов, уверен Такат.

По словам представителя Министерства обороны генерала Давлата Вазири, афганские военные продолжат использовать оружие российского производства.

"Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его", — сказал он.