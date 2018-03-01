На Украине задержали гражданина Белоруссии из-за георгиевской ленточки

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. На украинской границе задержали гражданина Белоруссии из-за георгиевской ленточки в его автомобиле, сообщили в пограничной службе страны.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду на международном пункте пропуска "Доманово". Как пояснила пресс-служба, иностранец нарушил статью "Изготовление и пропаганда георгиевской ленты", его передали полиции.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно ему, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения положен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов с ее изображением. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.