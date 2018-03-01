Лидеры США и Южной Кореи обсудили тему межкорейского диалога

ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились способствовать межкорейскому диалогу, говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.

"Президент Мун обсудил с президентом Трампом результаты визита специального посланника и делегации КНДР к ходе Олимпийских игр в Пхенчхане. Оба лидера договорились продолжать усилия, чтобы сохранить импульс в межкорейском диалоге и подтолкнуть к денуклеаризации Корейского полуострова", — отмечается в заявлении.

Глава Южной Кореи также сообщил американскому президенту о своем намерении "направить в скором времени" специального посланника в КНДР.