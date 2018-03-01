Суд в Киеве разрешил прокуратуре заочно расследовать дело против Поклонской

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Киева разрешил украинской прокуратуре провести специальное (заочное) досудебное расследование уголовного дела против депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Генпрокуратура Украины в 2016 году возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат тогда назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела на Украине, которое касается запрета в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа". В сентябре 2017 года суд первой инстанции разрешил прокуратуре проводить заочное досудебное расследование, однако защита Поклонской подала апелляционную жалобу на такое решение.

"Относительно Поклонской Н.В., так называемого прокурора автономной республики Крым, будет осуществляться специальное досудебное расследование",- говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Апелляционный суд отказал защите Поклонской в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции.

На Украине Поклонскую подозревают в "создании преступной организации", "действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговоре о совершении таких действий", "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "госизмене".

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела. Такие попытки были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.