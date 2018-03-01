Испанские пенсионеры вышли на акции протеста, требуя увеличить пенсии

МАДРИД, 1 мар – РИА Новости. Тысячи пенсионеров вышли на акции протеста в различных городах Испании, требуя увеличить пенсии.

Самая многочисленная акция прошла перед зданием Министерства финансов в Мадриде. По мнению пенсионеров, увеличение пенсий на 0,25%, обещанное правительством, недостаточно – у властей при экономическом росте в 3% есть возможности для большего увеличения выплат. Первая акция протеста пенсионеров состоялась 22 февраля, тогда ее участники блокировали вход в здание конгресса депутатов.

По мнению митингующих, в Испании "нищенские пенсии", а само повышение "смехотворное". Средняя пенсия в Испании в конце прошлого года составляла 926 евро в месяц.

"Министерство финансов приняло решение о повышении пенсий на 0,25% в 2018 году, мера, о которой (министр финансов Кристобаль) Монторо сообщил в письмах всем пенсионерам, что спровоцировало возмущение. Это ничтожное увеличение противоречит нынешнему росту испанской экономики", — заявили в общественной организации "Платформа людей старшего возраста в действии Мадрида".

Акции протеста прошли также в Памплоне, Сории, Саморе, Вальядолиде, Валенсии и других городах.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой в интервью телеканалу Telecinco заявил, что у правительства нет достаточных ресурсов для большего увеличения пенсий. "Я полностью понимаю их требования, но экономическое восстановление пока не достигло того уровня, которого мы хотим, у нас пока нет достаточных ресурсов для повышения пенсий", — сказал премьер. Он также заявил, что правительство не может делать "то, что привело к кризису: тратить, чего у нас нет".