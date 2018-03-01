МККК заявил, что на КПП у Станицы Луганской надо создать безопасный мост

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская. Архивное фото

ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) считает необходимым создать более безопасный мост на единственном пункте пропуска между самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) и подконтрольной украинским силовикам частью Луганской области — КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МККК.

Ранее власти ЛНР сообщали, что в 2015 году украинские силовики взорвали мост через реку Северский Донец на КПП "Станица Луганская". Движение транспорта на данном участке до сих пор не восстановлено, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции. По данным Народной милиции ЛНР, данная конструкция была неоднократно повреждена осколками в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

"Наличие более безопасного моста является неотложной гуманитарной потребностью, и мы будем продолжать взаимодействовать со всеми сторонами в поисках постоянного и взаимоприемлемого решения этой проблемы. МККК может действовать только в рамках соглашения со всеми заинтересованными сторонами", — сообщили в пресс-службе.

В МККК уточнили, что частичная реконструкция деревянного пешеходного моста была завершена 9 декабря 2017 года, "что сделало переход более безопасным и легким". "Однако это была не полная реконструкция, которую мы предложили, и мы продолжаем работать над этим вопросом. Тысячи людей вынуждены ежедневно ходить по мосту, что особенно тяжело для пожилых людей, больных или инвалидов", — рассказали в пресс-службе.

В миссии уточнили, что МККК будет продолжать содержать пункты обогрева по обе стороны моста, где люди могут воспользоваться при необходимости первой помощью и согреться.

"В январе, например, более 43 тысяч человек воспользовались нашими пунктами обогрева по обе стороны у моста Станицы Луганской, где им помогали местные волонтеры Общества Красного Креста", — уточнили в пресс-службе.

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