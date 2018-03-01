ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) считает необходимым создать более безопасный мост на единственном пункте пропуска между самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) и подконтрольной украинским силовикам частью Луганской области — КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МККК.
"Наличие более безопасного моста является неотложной гуманитарной потребностью, и мы будем продолжать взаимодействовать со всеми сторонами в поисках постоянного и взаимоприемлемого решения этой проблемы. МККК может действовать только в рамках соглашения со всеми заинтересованными сторонами", — сообщили в пресс-службе.
В МККК уточнили, что частичная реконструкция деревянного пешеходного моста была завершена 9 декабря 2017 года, "что сделало переход более безопасным и легким". "Однако это была не полная реконструкция, которую мы предложили, и мы продолжаем работать над этим вопросом. Тысячи людей вынуждены ежедневно ходить по мосту, что особенно тяжело для пожилых людей, больных или инвалидов", — рассказали в пресс-службе.
В миссии уточнили, что МККК будет продолжать содержать пункты обогрева по обе стороны моста, где люди могут воспользоваться при необходимости первой помощью и согреться.
"В январе, например, более 43 тысяч человек воспользовались нашими пунктами обогрева по обе стороны у моста Станицы Луганской, где им помогали местные волонтеры Общества Красного Креста", — уточнили в пресс-службе.
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