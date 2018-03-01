МИД Латвии ничего не знает о латвийце, задержанном с Настей Рыбкой

РИГА, 1 мар – РИА Новости. МИД Латвии не располагает информацией о латвийце, который, по данным СМИ, был задержан в Таиланде вместе с моделью Анастасией Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Вакушевич, а также Александра Кириллова ("Алекс Лесли"), которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записанные тайно разговоры.

"Министерство иностранных дел информирует, что в его распоряжении нет информации о латвийцах, задержанных в Таиланде. МИД обеспечивает консульскую помощь жителям латвийского государства согласно условиям Венской конвенции 1963 года о консульских связях. Согласно условиям Венской конвенции, у задержанного или арестованного человека есть выбор — сообщать или нет о его задержании или аресте государству, подданным которого он является, и близким. МИД не предоставляет информацию СМИ о задержании или аресте того или иного человека без его согласия, чтобы обеспечить права человека на защиту персональных данных", — сказали в пресс-службе МИД.

За организацию нелегального секс-тренинга в Таиланде полиция задержала граждан Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александром Кирилловым (Алекс Лесли), а также нескольких граждан России и Латвии. Им грозит депортация на родину.