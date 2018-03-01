Глава Армении заявил об аннулировании армяно-турецких протоколов

ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян заявил об аннулировании подписанных в 2009 году протоколов о нормализации армяно-турецких отношений, сообщает армянский телеканал "Еркир медиа", ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Владимира Акопяна.
На это сообщение телеканала в своем микроблоге Twitter сослался также пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.
Саргсян в сентябре 2017 года заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что армянская сторона объявит протоколы недействительными к весне, так как нет какого-либо позитивного сдвига по их реализации, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов. Ранее глава армянского МИД Эдвард Налбандян обвинил Турцию в выдвижении безосновательных предусловий, которые противоречат букве и духу протоколов.
Между тем, турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, эти утверждения не отражают действительности и направлены на введение в заблуждение мирового общественного мнения. В турецком МИД отметили, что Анкара привержена основным положениям протокола и для их ратификации важно обеспечить благоприятную политическую атмосферу и мир на Южном Кавказе.
Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс; 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.