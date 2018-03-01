Глава Армении заявил об аннулировании армяно-турецких протоколов

ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян заявил об аннулировании подписанных в 2009 году протоколов о нормализации армяно-турецких отношений, сообщает армянский телеканал "Еркир медиа", ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Владимира Акопяна.

"В ходе прошедшего у президента заседания Совета национальной безопасности президент Армении объявил, что армяно-турецкие протоколы признаны недействительными", — приводит издание слова Акопяна.

На это сообщение телеканала в своем микроблоге Twitter сослался также пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.

Саргсян в сентябре 2017 года заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что армянская сторона объявит протоколы недействительными к весне, так как нет какого-либо позитивного сдвига по их реализации, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов. Ранее глава армянского МИД Эдвард Налбандян обвинил Турцию в выдвижении безосновательных предусловий, которые противоречат букве и духу протоколов.

Между тем, турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, эти утверждения не отражают действительности и направлены на введение в заблуждение мирового общественного мнения. В турецком МИД отметили, что Анкара привержена основным положениям протокола и для их ратификации важно обеспечить благоприятную политическую атмосферу и мир на Южном Кавказе.

Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе президента Армении осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД Армении Эдвард Налбандян и Турции Ахмет Давутоглу подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран.

Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс; 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.