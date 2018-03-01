Нацбанк Украины надеется получить транш МВФ в 2018 году

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) охраняет оптимистичный прогноз в вопросе возможности получения в 2018 году от Международного валютного фонда (МВФ) очередного транша кредитования, заявил в четверг исполняющий обязанности главы регулятора Яков Смолий.

В январе Смолий заявил, что НБУ рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

"Продолжение сотрудничества с МВФ, получение очередного транша. Безусловно, мы оптимистично смотрим на переговорный процесс. Тем более последняя техническая миссия (фонда — ред.), которая была в Киеве две недели назад, подчеркнула, что есть определенные сдвиги в этом вопросе, и сегодня Верховная рада приняла в первом чтении закон об антикоррупционном суде. Это было одним из условий получения очередного транша. Поэтому у нас не то что надежда, а оптимистические расчеты на получение этих средств остаются", — сказал Смолий на брифинге.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.