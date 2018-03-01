Марин Ле Пен обвинили в распространении фото казни жертв террористов

ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура парижского пригорода Нантер обвинила лидера правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в "распространении изображений актов насилия", сообщает издание Parisien.

Отмечается, что речь идет о расследовании размещения в Twitter Марин Ле Пен фотографий убийства заложников, совершенного боевиками "Исламского государства"*. В числе прочих они казнили американского журналиста Джеймса Фоули.

Сама лидер "Национального фронта" заявила, что стремилась привлечь внимание к зверствам радикальных исламистов, но после бурной полемики была вынуждена удалить публикации.

В случае, если французский суд признает Ле Пен виновной, ей может грозить до трех лет тюремного заключения и штраф в 75 тысяч евро.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в ноябре 2017 года по запросу прокуратуры Нантера лишило политика парламентского иммунитета. Это означает, что теперь против Марин Ле Пен может быть возбуждено уголовное дело.

Марин Ле Пен — дочь политика-националиста Жан-Мари Ле Пена. Она участвовала в президентских выборах 2012 и 2017 года.

*Террористическая организация, запрещена в России.