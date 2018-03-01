МЧС отправит очередную колонну с помощью для Донбасса 29 марта

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Очередной гуманитарной конвой МЧС отправится в Донбасс 29 марта, заявил заместитель главы МЧС Олег Баженов на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины.

"Двадцать девятого марта этого года планируем очередную автомобильную колонну (в Донбасс — ред.)", — сказал Баженов.

Предыдущая, 74-я автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля.

По его словам, с августа 2014 года "было направлено 74 сводных автомобильных колонны, которыми доставлено 73 тысячи тонн груза". "В этом году было сформировано две колонны в январе и феврале, которыми доставлено около 1 тысячи тонн грузов", — отметил Баженов.

Также по его словам, оказывается помощь детям-инвалидам, сиротам, детям одиноких матерей. Он указал, что в каждой колонне МЧС направляет около 54 тысяч детских продуктовых наборов, каши, соки, мясное, овощное, фруктовое пюре, смеси. По словам Баженова, около 60 тонн детских новогодних подарков было доставлено колонной в декабре.