БРЮССЕЛЬ, 1 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны Западных Балкан больше заниматься выполнением критериев вступления в Евросоюз, чем думать о сроках вступления.

Выступая в Софии по итогам визита в страны региона, Юнкер напомнил, что при вступлении в полномочия в 2014 году он исключил возможность расширения ЕС до завершения мандата нынешнего состава ЕК — до 1 ноября 2019 года.

"Это привело к недовольству в регионе, и я должен был уточнить свое намерение ускорить сближение между регионом Западных Балкан и Европой, изучить серьезным и заслуживающим доверия образом предоставление статуса кандидата одним и вступление других — самое раннее, при выполнении всех условий, в 2025 году", — заявил председатель ЕК, выступление которого транслировалось службами ЕК.

Он отметил, что по итогам визита в страны региона остается привержен европейской перспективе этих стран.

"Я возвращаюсь в Брюссель с убеждением, что место Западных Балкан — в ЕС", — сказал Юнкер.

По его словам, "вступление — это реальность, которая наступит".

"Нужно больше внимания уделять содержанию, чем срокам. Сроки не так важны, как прогресс по содержанию. В обязанности региона и ЕС входит, чтобы как можно больше стран Западных Балкан могли как можно быстрее выполнить критерии (вступления)", — заявил председатель ЕК.

При этом он отметил, что "не может быть уступок по условиям вступления". "Это не отвечает ни интересам стран Западных Балкан, ни ЕС", — заключил председатель ЕК.

Под странами Западных Балкан ЕС подразумевает не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и самопровозглашенное Косово. Из них кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.