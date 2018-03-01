Депутат Рады пригрозил Порошенко тюрьмой

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко необходимо задуматься об уголовной ответственности, которая ожидает его в случае потери власти. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Во время телепередачи был показан фрагмент пресс-конференции президента Украины, где Порошенко спросили, чем он планирует заниматься, если проиграет следующие выборы. Действующий глава государства ответил, что не понимает, о каком варианте "Б" идет речь. Он также подчеркнул, что "не проиграл еще ни одной избирательной кампании в своей жизни".

"Я думаю, ему надо думать о варианте "Т", а "Т" означает тюрьма", — прокомментировал депутат слова президента.

По словам Мураева, если Порошенко не победит на президентских выборах 2019 года, "следующая власть поставит точку во всех тех действиях, которые были направлены на разрушение" украинской экономики, "на раздувание конфликта" внутри страны, "на десятки тысяч погибших, разрушенную инфраструктуру и тотальную коррупцию во всех отраслях, которую, по сути, он (Порошенко. – Прим. ред.) возглавляет".

Нардеп отметил также, что нынешнее руководство пытается "задавить волю" украинцев. По мнению Мураева, жители страны вынесут свой "приговор" администрации Порошенко, которую после потери власти "ждет уголовная ответственность".

Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году. Различные политические силы требуют досрочных выборов в Верховную Раду, считая нынешний ее состав неэффективным. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент Порошенко.

Сам украинский лидер неоднократно заявлял, что досрочные выборы затормозят реформы и дестабилизируют ситуацию в стране.