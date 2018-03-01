Самолет киргизской Tez Jet экстренно сел в Бишкеке из-за отказа двигателя

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет киргизской авиакомпании Tez Jet совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя через полчаса после взлета, передает в четверг агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-секретаря ОАО "Международный аэропорт "Манас" Алию Курбанову.
Как уточняет агентство, самолет летел из Бишкека в город Баткен на юго-западе Киргизии. Для расследования инцидента создана спецкомиссия.
Авиакомпания Tez Jet была основана в Киргизии в 2013 году и специализируется на пассажирских перевозках по территории республики.