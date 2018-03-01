Самолет киргизской Tez Jet экстренно сел в Бишкеке из-за отказа двигателя

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет киргизской авиакомпании Tez Jet совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя через полчаса после взлета, передает в четверг агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-секретаря ОАО "Международный аэропорт "Манас" Алию Курбанову.

"Самолет авиакомпании Tez Jet вылетел из столичного аэропорта в 14.22 (11.22 мск), после чего пилоты запросили разрешения на аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. Воздушное судно благополучно приземлилось в 14.52 (11.52 мск), никто из 96 пассажиров не пострадал", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, самолет летел из Бишкека в город Баткен на юго-западе Киргизии. Для расследования инцидента создана спецкомиссия.

Авиакомпания Tez Jet была основана в Киргизии в 2013 году и специализируется на пассажирских перевозках по территории республики.