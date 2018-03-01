В ЛНР спасатели за сутки эвакуировали 20 человек из снежных заносов

ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики эвакуировали из снежных заносов за минувшие сутки десять транспортных средств и 20 пассажиров, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее МЧС ЛНР призвало водителей ограничить любые передвижения в связи с ухудшением погодных условий.
"Из снежных заносов спасатели освободили десять автотранспортных средств, в которых находились 20 человек", — говорится в сообщении.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация не улучшится", — сообщили в пресс-службе.