БРЮССЕЛЬ, 1 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Депутаты Европарламента в четверг на пленарной сессии в Брюсселе большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении Польши за допущенное властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.
Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.