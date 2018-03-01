В ЛНР заявили, что соблюдают перемирие и готовы к новым договоренностям

ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики соблюдает перемирие в Донбассе и готова к новым договоренностям, заявил журналистам на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В среду полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу договорилась об "абсолютном перемирии" с 5 марта. Однако позже спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик уточнил журналистам, что контактная группа только готовит предложение о новом перемирии в Донбассе.

"Мы всегда подтверждали свою приверженность к мирному урегулированию на Донбассе, и подразделениям Народной милиции ЛНР не нужны лишние напоминания и новые договоренности. Это больше относится к ВСУ, которые и нарушают свои обязательства", — заявил Марочко.

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