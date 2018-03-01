Число платных подписчиков финских газет выросло впервые за 25 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — РИА Новости. Число читателей финских газет, которые платят за подписку в бумажном или электронном варианте, увеличилось на 18,3% по сравнению с 2016 годом — рост зарегистрирован впервые за последние 25 лет, говорится в исследовании компании Kantar TNS, опубликованном в четверг.

"За 2017 год число подписчиков на газеты (бумажная или электронная версия, или их комбинация) выросло на 18,3% по сравнению с годом ранее. Рост наблюдается во всех возрастных группах до 65 лет. Количество читателей газет составило 92% жителей страны (электронной или бумажной платной версии)", — говорится в сообщении.

Ранее, 6 февраля, крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat сообщила о росте бумажного тиража, что стало большой неожиданностью для отрасли, где до этого наблюдался глубокий спад, сообщал главный редактор газеты Кайус Ниеми. Увеличение числа платных подписчиков, по его словам, происходит во многих ведущих медиа мира. Ниеми связывает этот факт с желанием людей пользоваться проверенной информацией из источников, которым они доверяют.

Согласно исследованию Kantar TNS, газета Helsingin Sanomat остаётся самым популярным ежедневным изданием Финляндии. Среднее количество читателей одного номера газеты составляет 688 тысяч человек, что на 1,3% выше, чем годом ранее. Самым популярным еженедельным изданием является газета Ilta-Sanomat, среднее количество читателей которой составило 2,5 миллиона. Оба издания входят в медиа-концерн Sanoma.

"Шестьдесят шесть процентов респондентов заплатили за подписку на печатную или цифровую версию или их комбинацию, у журналов этот показатель 62%. Почти 90% респондентов старше 50 лет пользуются бумажными версиями газет, в то время как аудитория до 20 лет в основном является пользователем платных интернет-версий", — говорится в исследовании Kantar TNS.

Исследование проводилось с января по декабрь 2017 года с использованием онлайн-опроса среди аудитории в возрасте 12 лет и старше, чей родной язык — финский или шведский. Количество участников исследования не сообщается.