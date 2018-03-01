Посол ЕС в Молдавии раскритиковал запрет российских новостных телепередач

КИШИНЕВ, 1 мар – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию российских новостных и аналитических передач в Молдавии не соответствует европейским стандартам демократии, заявил в четверг журналистам посол ЕС в республике Петер Михалко.
"Это не соответствует европейским стандартам демократии, потому что в европейской практике самый главный принцип – это свободный доступ к источникам информации", — сказал Михалко.
Он подчеркнул, что механизм борьбы с дезинформацией и пропагандой "базируется на основном принципе — свободного доступа к информации". "Надеемся, что так будет и в Республике Молдова… Очень важно, чтобы в новом Кодексе о телевидении и радио это было правильно решено и истолковано", — заключил посол ЕС.
Ранее посол США в Молдавии Джеймс Петтит заявил, что запрет на ретрансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, а также программ стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, это нарушение свободы прессы.