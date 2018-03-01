Посол ЕС в Молдавии раскритиковал запрет российских новостных телепередач

КИШИНЕВ, 1 мар – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию российских новостных и аналитических передач в Молдавии не соответствует европейским стандартам демократии, заявил в четверг журналистам посол ЕС в республике Петер Михалко.

В декабре 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Закон вступил в силу 12 февраля, а уже 26 февраля в Молдавии выписали первый штраф за ретрансляцию российских новостей телеканалу "РТР-Молдова".

"Это не соответствует европейским стандартам демократии, потому что в европейской практике самый главный принцип – это свободный доступ к источникам информации", — сказал Михалко.

Он отметил, что, действительно, важно бороться с дезинформацией и пропагандой, и в странах Евросоюза есть подобные механизмы. "Но эти механизмы полностью соблюдают (принцип — ред.) свободного доступа к источникам (данных — ред.), и они основаны на мониторинге информации. Если это дезинформация, то тогда применяются санкции, которые базируются на законодательстве", — отметил Михалко.

Он подчеркнул, что механизм борьбы с дезинформацией и пропагандой "базируется на основном принципе — свободного доступа к информации". "Надеемся, что так будет и в Республике Молдова… Очень важно, чтобы в новом Кодексе о телевидении и радио это было правильно решено и истолковано", — заключил посол ЕС.

Ранее посол США в Молдавии Джеймс Петтит заявил, что запрет на ретрансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, а также программ стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, это нарушение свободы прессы.