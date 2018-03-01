МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Совете Европы не получали от Москвы никакой новой информации, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия рассматривает возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Он отметил, что генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд на следующей неделе проинформирует Комитет министров о развитии ситуации и предпринимаемых шагах. По словам собеседника агентства, если Россия денонсирует ЕКПЧ, то это приведет к прекращению членства страны в Совете Европы.

Ранее источники в профильных ведомствах сообщили РИА Новости, что российские власти изучают возможность денонсации конвенции и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека, если нынешняя антироссийская линия суда не будет скорректирована.

Собеседники агентства отметили, что ЕСПЧ отказывается учитывать особенности российской правовой системы и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов". Кроме того, российская делегация лишена права голоса в ПАСЕ, а это привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ избраны без участия представителей России.