В ЛНР не исключают попыток прорыва со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает попыток прорыва украинских силовиков в районе Светлодарской дуги в Донбассе, заявил в четверг официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"На Светлодарской дуге ситуация действительно напряженная, помимо обстрелов, мы фиксируем там большое скопление вооружения и живой силы противника. Исключать очередных попыток прорыва со стороны ВСУ на этом направлении мы просто не имеем права", — сказал Марочко на брифинге.

По его словам, Народная милиция ЛНР готова к "агрессивным действиям" украинских силовиков.