РИГА, 1 мар – РИА Новости. Сейм Латвии отклонил петицию в защиту образования на русском языке, которую подписали 14 тысяч граждан республики, сообщила юрист Елена Бачинская, которая подавала документ на рассмотрение.

"Похороны латвийской демократии. Прямо сейчас латвийский Сейм рассмотрел вопрос по об отклонении инициативы "О сохранении билингвального образования". Отклонить инициативу 14 000 подписантов поддержали 64 депутата, 22 были за то, чтобы не отклонять инициативу", — написала Бачинская в четверг в своем профиле в Facebook.

Таким образом, Сейм не станет учитывать мнение подписавшихся о полном переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.

В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.