Путин рассказал о попытках России найти компромисс с США по ПРО

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в какой-то момент ему казалось, что компромисс с США по договору ПРО может быть найден, но Вашингтон отклонил все предложения Москвы.

"Мы долго уговаривали американцев не нарушать договор о ПРО, не нарушать стратегического баланса. Все тщетно. США в одностороннем порядке вышли из этого договора, но даже после этого мы долго пытались наладить с ними конструктивный диалог, предлагали для снятия озабоченности и сохранения атмосферы доверия наладить совместную работу в этой области. В какой-то момент мне показалось, что компромисс может быть найден, но нет — все наши предложения были отклонены", — сказал Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>