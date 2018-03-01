Россия долго уговаривала США не нарушать договор по ПРО, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия долго уговаривала США не нарушать договор по противоракетной обороне (ПРО), но все было тщетно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

"Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор по ПРО. Не нарушать стратегического баланса. Все тщетно. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора", — сказал Путин.

Власти РФ неоднократно высказывали обеспокоенность планами США разместить элементы ПРО в Восточной Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что они "ни в коей мере не соразмерны с теми угрозами, которые изначально заявлялись американцами в качестве причин создания ЕвроПРО".

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>