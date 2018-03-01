Рада приняла в первом чтении законопроект об антикоррупционном суде

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине, такое решение в четверг поддержали 282 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в законопроекте о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, законопроект предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту страны отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов на Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.