МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала телеканалу RT сообщения о своем задержании в США.

Спортсменка призвала поклонников не обращать внимания на информацию, которая появилась в СМИ. Она отметила, что сейчас готовится к соревнованиям, а в четверг начинает выступления.

"Не поддавайтесь на провокации", — добавила Ефимова.

Ранее СМИ сообщали, что живущая в Калифорнии спортсменка стала участницей ДТП. Представители Ефимовой опровергли эти данные и заявили, что пловчиха находится на сборах. Тем не менее, в картотеке департамента шерифа Лос-Анджелеса содержится информация о задержании Ефимовой в конце декабря прошлого года.